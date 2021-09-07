Шмыгаль поручил объявить конкурс на четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

До 1 мая члены совета должны избрать нового главу правления.

Шмыгаль поручил объявить конкурс на четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Фото: oilreview.kiev.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Нового председателя правления члены совета должны избрать до 1 мая 2022 года.

Об этом глава правительства сообщил в своем телеграмм-канале.

"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - написал он.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Президент Владимир Зеленский объяснил увольнение Коболева убытками "Нафтогаза" и расходами на лоббизм.

Должность главы "Нафтогаза" без конкурса получил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Его назначили сроком на год.

Об увольнении Коболева высказались Госдеп США и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободным от политического вмешательства".

В конце апреля почти все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" объявили о своей отставке, однако потом решили остаться еще на год.

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