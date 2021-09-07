Глава Сумской ОГА предупредил о закрытии школ и садиков, в которых привиты менее 80% персонала
Данных о привитых от ковида педагогах в области Живицкий не предоставил.
Со следующей недели большинство школ и детских садов Сумской области могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение. Это касается учебных заведений, в которых не менее 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса.
Об этом заявил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
"Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Уже сегодня превышены показатели по уровню госпитализаций в некоторых регионах Украины. Болеют дети! С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 и на Сумщине. При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакцинированы менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша Сумщина может попасть уже в следующий понедельник!", - написал Живицкий на своей странице в фейсбуке.
Глава ОГА добавил, что об организации вакцинации для педагогических коллективов должны были позаботиться руководители к первому сентября. Однако ситуация неутешительная.
"Мы не можем допустить тотального локдауна, переполненных больниц и смертей в области", - добавил Дмитрий Живицкий.
Напомним, перед началом учебного года полностью вакцинировали 29% педагогов, еще 23% получили первую дозу.
Согласно последним данным Минобразования, хотя бы одну прививку от коронавируса получили менее 60% работников образования.
Уровень вакцинации может отличаться в зависимости от региона, но в министерстве нет этих данных.
Обязательно задайте вопрос учителям и воспитателям своих детей:
"А Вы вакцинировались? Вакцинированы ли уже 80% работников вашей школы или детского сада?".