Разумков предложил Арестовичу стать советником "Талибана"

Спикер Рады прокомментировал слова советника главы ОП о том, что афганские беженцы "образованы лучше, чем средний украинец".

Разумков предложил Арестовичу стать советником "Талибана"
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу поехать в Афганистан и стать там советником "Талибана".

Так Разумков отреагировал на слова Арестовича о том, что афганские беженцы "образованы лучше, чем средний украинец".

"Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича ... Может тогда поехать советником чего-либо в Талибан, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - сказал спикер Рады в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Ранее Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которым согласился предоставить убежище официальный Киев.

"ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это значит, что они пойдут через Украину в Беларусь и в РФ, и мы к этому уже готовимся ... Первый лагерь на 5000 человек уже будет здесь у нас, из афганских беженцев ... Надо понимать, это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это - образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное общество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать в качестве переводчиков", - говорил советник.

Напомним, в Украине проживает около 5 тыс. афганцев, две тысячи из них находятся в стране нелегально или полулегально. Глава афганской общины в Киеве Наим Мохаммад пожаловался на "очень плохие" условия для беженцев в Украине.

Блогер Арестович в октябре прошлого года был назначен советником по информационной политике Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В декабре 2020 года он был назначен внештатным советником главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере обороны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евроGoogle, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидийТимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидий
Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризисаПорошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса
Украина предложила США создать зону свободной торговли, - КулебаУкраина предложила США создать зону свободной торговли, - Кулеба
Комитет Рады изучает письмо Денисовой по законопроекту об олигархах, - РазумковКомитет Рады изучает письмо Денисовой по законопроекту об олигархах, - Разумков
"Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова"Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова
Разумков об отставках в Кабмине: некоторые пойдут в "добровольно-принудительном формате"Разумков об отставках в Кабмине: некоторые пойдут в "добровольно-принудительном формате"
Разумков исключил возможность переименования УкраиныРазумков исключил возможность переименования Украины
Разумков назвал "позорным и недопустимым" нападение на Порошенко с зеленкойРазумков назвал "позорным и недопустимым" нападение на Порошенко с зеленкой
Разумков посетил Донбасс (обновлено)Разумков посетил Донбасс (обновлено)
Нынешний вариант большого Государственного герба не наберет 300 голосов в Раде, - РазумковНынешний вариант большого Государственного герба не наберет 300 голосов в Раде, - Разумков
Последние новости
Подгружаем последние новости