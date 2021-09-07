Разумков предложил Арестовичу стать советником "Талибана"

Спикер Рады прокомментировал слова советника главы ОП о том, что афганские беженцы "образованы лучше, чем средний украинец".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу поехать в Афганистан и стать там советником "Талибана".

Так Разумков отреагировал на слова Арестовича о том, что афганские беженцы "образованы лучше, чем средний украинец".

"Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича ... Может тогда поехать советником чего-либо в Талибан, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - сказал спикер Рады в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Ранее Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которым согласился предоставить убежище официальный Киев .

" ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это значит, что они пойдут через Украину в Беларусь и в РФ , и мы к этому уже готовимся ... Первый лагерь на 5000 человек уже будет здесь у нас, из афганских беженцев ... Надо понимать, это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это - образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное общество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать в качестве переводчиков", - говорил советник.

Напомним, в Украине проживает около 5 тыс. афганцев, две тысячи из них находятся в стране нелегально или полулегально. Глава афганской общины в Киеве Наим Мохаммад пожаловался на "очень плохие" условия для беженцев в Украине.

Блогер Арестович в октябре прошлого года был назначен советником по информационной политике Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В декабре 2020 года он был назначен внештатным советником главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере обороны.