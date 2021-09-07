Мэр Франковска запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным

Марцинкив также пообещал 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после прививки от ковида, но потом перевел это в шутку.

Мэр Франковска запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным
Руслан Марцінків
Фото: Чернігівська Свобода

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

Как сообщает ZAXID.NET, во время оперативного совещания 7 сентября Марцинкив дал поручение, чтобы чиновники переспрашивали у заявителей за помощью на лечение от ковида, были ли они вакцинированы перед тем, как заболели. Всего с начала года почти 4 тыс. жителей Ивано-Франковска получили материальную помощь для лечения COVID-19.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, это одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью ... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают, и от этого будет зависеть материальная помощь", - пояснил мэр.

Во время этого же совещания Марцинкив пообещал выплатить 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после того, как вакцинируется от коронавируса. Таким образом мэр хочет опровергнуть миф антивакцинаторов, что после прививки от ковида женщины становятся бесплодными.

На своей странице в фейсбуке Марцинкив также написал, что дал протокольное поручение управляющему делами Игорю Шевчуку наблюдать, "не вырастут ли рога и копыта" у секретаря городского совета Виктора Синишина.

"Он публично вакцинировался на прошлом заседании исполнительного комитета. А теперь народ волнуется, в комментариях спрашивают, все ли хорошо", - отметил мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив добавил, что, конечно, шутит, "но в сказанном смешного мало".

Напомним, 31 августа мэр Франковска приказал подчиненным вакцинироваться или увольняться. Чтобы все работники городского совета вакцинировались, Марцинкив дал две недели.

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