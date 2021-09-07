Юлия Тимошенко: деньги от МВФ должны пойти на субсидии

"Батькивщина" зарегистрировала отдельный законопроект, призванный направить полученные от МВФ средства на компенсации людям, которые не смогут справиться с запланированным властью повышением тарифов вдвое.

Об этом сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады, отметили в пресс-службе политсилы.

"Мы сегодня зарегистрировали законопроект о том, чтобы полученные от МВФ деньги отдать на субсидии. Мы хотим, чтобы этот закон подписали максимум депутатов, нам надо немедленно его принять, потому что после начала отопительного периода и в стране, и в каждой семье будет коллапс. Или в этом зале начнут думать о людях, или эта Верховная Рада никому не нужна!" - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она призвала депутатов объединиться вокруг инициативы "Батькивщины" и поддержать украинские семьи, предоставив им необходимые субсидии, а также вынести на рассмотрение и принять законопроект №4680, который направляет дешевый газ отечественной добычи на потребности людей, что позволит не повышать, а наоборот - снизить тарифы в несколько раз.

"Я хочу вернуть правящую команду к слогану «конец эпохи бедности»: либо вы это сделаете, или неизвестно зачем были все эти гонки. Для того, чтобы «побороть» эпоху бедности, этой осенью примерно в 1,5-2 раза повышают тарифы на тепло, горячую воду, газ. Это означает, что 80% семей будут совсем не платежеспособными. Это развал энергетической системы Украины и финансов нашего государства", - убеждена лидер "Батькивщины".

Напомним, во время Согласительного совета Юлия Тимошенко представила лидерам фракций план снижения тарифов и увеличения субсидий и призвала объединиться вокруг самых болезненных для людей вопросов. Также лидер партии требует от правительства отчитаться относительно будущих тарифов и субсидий - "чтобы люди услышали, что их ожидает".