Совет церквей призвал вернуть католикам Николаевский костел в Киеве

Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступают за бесплатное возвращение костела святого Николая в Киеве , который горел несколько дней назад, в собственность Римско-католической церкви в Украине.

Об этом сообщается на сайте ВСЦиРО по итогам встречи с народными депутатами из межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья", которая состоялась 6 сентября.

"Передача храма в собственность церкви позволит наконец реконструировать храм, который является памятником архитектуры, спасти от нынешнего аварийного положения и последствий недавнего пожара", - говорится в сообщении.

Сейчас в костеле расположена государственная организация "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".

3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и уничтожению этого уникального музыкального инструмента.