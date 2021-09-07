Совет церквей призвал вернуть католикам Николаевский костел в Киеве
Сейчас храм является концертным залом Национального дома органной музыки.
Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступают за бесплатное возвращение костела святого Николая в Киеве, который горел несколько дней назад, в собственность Римско-католической церкви в Украине.
Об этом сообщается на сайте ВСЦиРО по итогам встречи с народными депутатами из межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья", которая состоялась 6 сентября.
"Передача храма в собственность церкви позволит наконец реконструировать храм, который является памятником архитектуры, спасти от нынешнего аварийного положения и последствий недавнего пожара", - говорится в сообщении.
Сейчас в костеле расположена государственная организация "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".
3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и уничтожению этого уникального музыкального инструмента.
Костел святого Николая - римско-католический костел в Киеве, один из двух, построенных в городе до 1917 года. Расположен в центре на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. С 1980 года здание стали использовать как концертный зал дома органной и камерной музыки.