Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле

Боевики "Талибана" открыли огонь в воздух для разгона митингующих, собравшихся на протест в Кабуле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев и обнародованы в Интернете видео.

Несколько мужчин и женщин скандировали лозунги "Слава сопротивлению" и "Смерть Пакистану" на протесте из-за захвата власти "Талибаном". Сообщений о раненых на акции не поступало.

Пакистан официально опровергает тесные связи с талибами и содействие возвращению исламистской группировки к власти.

Kabul right now. Brave women protesting and chanting “freedom.” pic.twitter.com/wxstxHcRHl — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) September 7, 2021

Taliban soldiers beating women infront of Kardan university, Kabul city. pic.twitter.com/KOvLXMo8mw — BILAL SARWARY (@bsarwary) September 7, 2021

После захвата власти иностранные силы эвакуировали около 12 400 иностранцев и афганцев из групп риска. Около 1000 человек застряли в городе Мазари-Шариф в ожидании разрешения на вылет чартерных рейсов. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который является одним из ключевых переговорщиков с "Талибаном", сказал, что проблема заключается в документах.

По его словам, талибы позволили вылет всем, кто имеет действующие документы. Те, у кого их нет, не могут покинуть Афганистан. В то же время Блинкен добавил, что ему неизвестно о ситуации содержания людей в заложниках.

Между тем в университетах Афганистана студентов и студенток разделили по разным классам, при этом в некоторых случаях ребят от девушек отделили занавесками.

"Подвешивать в классе занавески недопустимо", - прокомментировала 21-летняя студентка Кабульского университета.

Она добавила, что до прихода талибов к власти ребята сидели в классах отдельно, но без барьеров.

Напомним, радикальный исламистский движение "Талибан" обязал женщин, которые учатся в частных университетах страны, во время занятий носить абаи - длинные традиционные платья, закрывающие все тело, и никабы - головные уборы, скрывающие лицо и оставляют лишь узкую прорезь для глаз.

После захвата власти "Талибан" пообещал, что будет вести лояльную политику в отношении женщин и позволит им учиться и работать. Однако впоследствии талибы сказали, что афганские женщины временно должны оставаться дома "по соображениям безопасности".

Известно также о случаях убийств из соображений мести людей, которые поддерживали правительство, а не талибов.

На прошлой неделе талибы в Кабуле применили слезоточивый газ против протестующих, которые третий день подряд вышли на акцию с требованием включить женщин в состав нового правительства. Группа женщин и гражданских активистов пыталась подойти к президентскому дворцу, но их оттеснили представители движения "Талибан", а затем применили слезоточивый газ.