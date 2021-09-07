Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле

После захвата власти иностранные силы эвакуировали около 12 400 иностранцев и афганцев из групп риска. Около 1000 человек застряли в городе Мазари-Шариф в ожидании разрешения на вылет чартерных рейсов. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который является одним из ключевых переговорщиков с "Талибаном", сказал, что проблема заключается в документах.
По его словам, талибы позволили вылет всем, кто имеет действующие документы. Те, у кого их нет, не могут покинуть Афганистан. В то же время Блинкен добавил, что ему неизвестно о ситуации содержания людей в заложниках.
Между тем в университетах Афганистана студентов и студенток разделили по разным классам, при этом в некоторых случаях ребят от девушек отделили занавесками.
"Подвешивать в классе занавески недопустимо", - прокомментировала 21-летняя студентка Кабульского университета.
Она добавила, что до прихода талибов к власти ребята сидели в классах отдельно, но без барьеров.
Напомним, радикальный исламистский движение "Талибан" обязал женщин, которые учатся в частных университетах страны, во время занятий носить абаи - длинные традиционные платья, закрывающие все тело, и никабы - головные уборы, скрывающие лицо и оставляют лишь узкую прорезь для глаз.
После захвата власти "Талибан" пообещал, что будет вести лояльную политику в отношении женщин и позволит им учиться и работать. Однако впоследствии талибы сказали, что афганские женщины временно должны оставаться дома "по соображениям безопасности".
Известно также о случаях убийств из соображений мести людей, которые поддерживали правительство, а не талибов.
На прошлой неделе талибы в Кабуле применили слезоточивый газ против протестующих, которые третий день подряд вышли на акцию с требованием включить женщин в состав нового правительства. Группа женщин и гражданских активистов пыталась подойти к президентскому дворцу, но их оттеснили представители движения "Талибан", а затем применили слезоточивый газ.