Арахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые замены

Глава фракции пожаловался на нежелание "нормальных людей" идти в министры.

?Арахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые замены
Фото: 24tv.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что в правительстве планируют заменить трех-четырех министров, но отказался сказать, кого именно.

"Планируются три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее, потому что это вредит работе того министерства, о котором идет речь. Потому что на следующий день после того, как журналисты в заголовках сообщают, что такой-то министр уже уходит, его после этого уже никто не слушает, он фактически не может выполнять свои обязанности. Не хочется подставлять министерство. Держим интригу", - сказал Арахамия во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, последние полтора месяца ведутся переговоры с потенциальными кандидатами на должности министров.

"Хотим пакетно это сделать", - пояснил Арахамия.

Он добавил, что найти замену министрам непросто.

"Большинство людей нормальных, которых мы хотим, отказываются идти в министерства. Если человек в бизнесе, он говорит: "У меня все хорошо, зарабатываю хорошие деньги, у меня хорошая репутация, в фейсбуке люди лайкают. Только я стану чиновником, утром я уже плохой человек". Декларацию вы понимаете, как заполнять?" - пожаловался Арахамия.

Напомним, что по данным LB.ua, кадровые изменения в Кабмине возможны во второй половине сентября. В отставку могут уйти министр обороны, министр стратегических отраслей промышленности и министр социальной политики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евроGoogle, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуга народа" окончательно еще не определилась относительно кадровых изменений в правительстве"Слуга народа" окончательно еще не определилась относительно кадровых изменений в правительстве
В правительстве планируют "точечные" кадровые ротации, "на выход" рассматривают трех министров, - источникиВ правительстве планируют "точечные" кадровые ротации, "на выход" рассматривают трех министров, - источники
СНБО поручил Кабмину изучить ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решенияСНБО поручил Кабмину изучить ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения
Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой: "Могли бы шантажировать весь мир"Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой: "Могли бы шантажировать весь мир"
Кадровые изменения в СБУ у Зеленского объяснили борьбой с контрабандой и реформированием спецслужбыКадровые изменения в СБУ у Зеленского объяснили борьбой с контрабандой и реформированием спецслужбы
Зеленский принял кадровые решения по пяти ТОП-чиновникам СБУЗеленский принял кадровые решения по пяти ТОП-чиновникам СБУ
После антиправительственных протестов президент Туниса объявил об отставке премьераПосле антиправительственных протестов президент Туниса объявил об отставке премьера
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Арахамия: Монастырский должен разделить МВД на несколько инстанцийАрахамия: Монастырский должен разделить МВД на несколько инстанций
Авакову могут предложить новую должность в Кабмине, - АрахамияАвакову могут предложить новую должность в Кабмине, - Арахамия
Последние новости
Подгружаем последние новости