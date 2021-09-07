?Арахамия: в правительстве планируются три-четыре кадровые замены

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что в правительстве планируют заменить трех-четырех министров, но отказался сказать, кого именно.

"Планируются три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее, потому что это вредит работе того министерства, о котором идет речь. Потому что на следующий день после того, как журналисты в заголовках сообщают, что такой-то министр уже уходит, его после этого уже никто не слушает, он фактически не может выполнять свои обязанности. Не хочется подставлять министерство. Держим интригу", - сказал Арахамия во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, последние полтора месяца ведутся переговоры с потенциальными кандидатами на должности министров.

"Хотим пакетно это сделать", - пояснил Арахамия.

Он добавил, что найти замену министрам непросто.

"Большинство людей нормальных, которых мы хотим, отказываются идти в министерства. Если человек в бизнесе, он говорит: "У меня все хорошо, зарабатываю хорошие деньги, у меня хорошая репутация, в фейсбуке люди лайкают. Только я стану чиновником, утром я уже плохой человек". Декларацию вы понимаете, как заполнять?" - пожаловался Арахамия.

Напомним, что по данным LB.ua, кадровые изменения в Кабмине возможны во второй половине сентября. В отставку могут уйти министр обороны, министр стратегических отраслей промышленности и министр социальной политики.