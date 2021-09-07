Тимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидий
По ее словам, в бюджете осталось 7% от запланированной суммы на выплаты субсидий.
Повышение вдвое тарифов на тепло и газ не выдержат 80% людей в стране, поэтому парламенту следует объединиться вокруг снижения цен на коммунальные услуги и выплату субсидий.
Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления на согласительном совете. По ее словам, партия уже разработала соответствующие законопроекты, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".
"Проблемы, с которыми сегодня живут люди, - это и инфляция, и недоступность системы здравоохранения, и падение качества образования, но я хочу сосредоточиться на том, что практически через месяц станет самой большой проблемой страны. На крайне бедные семьи обрушивают повышение тарифов на тепло и на газ в 1,5-2 раза. По расчетам Ассоциации Укртеплокоммунэнерго, однокомнатная квартира в месяц будет платить на 1000 гривен больше", - отметила Юлия Тимошенко.
Она отметила, что повестка дня Верховной Рады нашпигована лоббистскими законами, в то время, как власти следует "повернуться лицом к людям" и выполнить свои обещания, по меньшей мере - завершение эпохи бедности.
"Это означает, что нужно немедленно всем объединяться не вокруг ссор и противостояний, а вокруг глубокого пересмотра курса страны. Ситуация не безвыходная. Первое, что нам нужно сделать, - проанализировать ситуацию и признать, что такие тарифы не выдержит 80% людей в Украине. Соответственно, следует вернуться к нашему закону №4680, который возвращает отечественный газ украинцам по честной цене", - убеждена она.
Тимошенко добавила, что в бюджете осталось 7% от запланированной суммы на выплаты субсидий.
"Наша команда предлагает немедленно рассмотреть законопроект, который мы сейчас регистрируем, чтобы 2,7 миллиарда долларов, полученных от МВФ, направить на субсидии людям. Мы открываем этот документ для подписания всеми лидерами фракций и для объединений. И последнее, что я требую - в пятницу мы должны заслушать премьера, чтобы он рассказал, где у него деньги на субсидии, откуда повышение тарифов в 1,5-2 раза, когда хватает украинского газа, и сколько еще будут издеваться над украинцами, зарабатывая на этом миллиарды", - заявила Юлия Тимошенко.