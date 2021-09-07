Тимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидий

По ее словам, в бюджете осталось 7% от запланированной суммы на выплаты субсидий.

Повышение вдвое тарифов на тепло и газ не выдержат 80% людей в стране, поэтому парламенту следует объединиться вокруг снижения цен на коммунальные услуги и выплату субсидий.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления на согласительном совете. По ее словам, партия уже разработала соответствующие законопроекты, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

"Проблемы, с которыми сегодня живут люди, - это и инфляция, и недоступность системы здравоохранения, и падение качества образования, но я хочу сосредоточиться на том, что практически через месяц станет самой большой проблемой страны. На крайне бедные семьи обрушивают повышение тарифов на тепло и на газ в 1,5-2 раза. По расчетам Ассоциации Укртеплокоммунэнерго, однокомнатная квартира в месяц будет платить на 1000 гривен больше", - отметила Юлия Тимошенко.

Она отметила, что повестка дня Верховной Рады нашпигована лоббистскими законами, в то время, как власти следует "повернуться лицом к людям" и выполнить свои обещания, по меньшей мере - завершение эпохи бедности.

"Это означает, что нужно немедленно всем объединяться не вокруг ссор и противостояний, а вокруг глубокого пересмотра курса страны. Ситуация не безвыходная. Первое, что нам нужно сделать, - проанализировать ситуацию и признать, что такие тарифы не выдержит 80% людей в Украине. Соответственно, следует вернуться к нашему закону №4680, который возвращает отечественный газ украинцам по честной цене", - убеждена она.

Тимошенко добавила, что в бюджете осталось 7% от запланированной суммы на выплаты субсидий.