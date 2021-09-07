Нардепы приняли законопроект об активизации деятельности научных парков

Преимущественно он уменьшает количество условий деятельности парков, которые должны согласовываться с органами власти.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об активизации научных парков. Документ уменьшает количество условий деятельности парка, которые он должен согласовывать с органами власти.

"За" проголосовал 321 депутат, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Документ определяет правовой статус научных парков, их организационно-правовую форму и определяет их задачи и цели.

Предлагается предоставить право учредителям создавать парки без согласования с центральными органами исполнительной власти, право самостоятельно устанавливать направления деятельности, арендовать помещения на условиях бюджетных учреждений.

Закон "О научных парках" был принят еще в 2009 году. Научный парк - юридическое лицо, создаваемое в форме хозяйственного общества, которое должно иметь в составе участников не менее одного учреждения высшего образования и/или научного учреждения.

Научный парк создается с целью развития научно-технической и инновационной деятельности в учреждении высшего образования и/или научном учреждении, эффективного и рационального использования имеющегося научного потенциала, материально-технической базы для создания и коммерциализации результатов научно-технической деятельности и их внедрения на отечественном и зарубежном рынках.

Согласно сайту МОН, сейчас в Украине есть 36 научных парков, в частности, Корпорация "Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко", Корпорация "Научный парк Николаевского национального аграрного университета "АГРОПЕРСПЕКТИВА", Научный парк "Инновационно-инвестиционный кластер Тернопольщины", Научный парк "ФЭД", Научный парк "Синергия", Научный парк "Наукоград - Харьков", Научный парк Национального университета биоресурсов и природопользования "Устойчивое природопользование и качество жизни".