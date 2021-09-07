Министр развития общин и территорий прокомментировал изменения в закон об индустриальных парках

В этом году Кабмин планирует инвестировать в развитие инфраструктуры 4 индустриальных парков в размере почти 80 млн грн.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов прокомментировал принятие изменений в закон "Об индустриальных парках".

На своей странице в Facebook он отметил, что новая редакция - это действенные стимулы для развития сети индустриальных парков через:

государственное финансирование строительства основной инженерно-транспортной инфраструктуры;

компенсацию расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям;

предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и строительства объектов смежной инфраструктуры;

компенсацию участникам индустриальных парков части процентных платежей по кредитам.

"Создание мощной системы индустриальных парков - это, в частности, задача, которую ставит президент Украины Владимир Зеленский. И этот вопрос также - среди приоритетов правительства и Минрегиона", - добавил Чернышов.

Фото: Facebook Алексей Чернышов

В 2021 году Кабмином запланированы инвестиции в развитие инфраструктуры 4 индустриальных парков в размере почти 80 млн грн.