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2021-09-07
Министр развития общин и территорий прокомментировал изменения в закон об индустриальных парках
В этом году Кабмин планирует инвестировать в развитие инфраструктуры 4 индустриальных парков в размере почти 80 млн грн.
Олексій Чернишов
Фото: Олексій Чернишов Facebook
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов прокомментировал принятие изменений в закон "Об индустриальных парках".
На своей странице в Facebook он отметил, что новая редакция - это действенные стимулы для развития сети индустриальных парков через:
- государственное финансирование строительства основной инженерно-транспортной инфраструктуры;
- компенсацию расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям;
- предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и строительства объектов смежной инфраструктуры;
- компенсацию участникам индустриальных парков части процентных платежей по кредитам.
"Создание мощной системы индустриальных парков - это, в частности, задача, которую ставит президент Украины Владимир Зеленский. И этот вопрос также - среди приоритетов правительства и Минрегиона", - добавил Чернышов.
Фото: Facebook Алексей Чернышов
В 2021 году Кабмином запланированы инвестиции в развитие инфраструктуры 4 индустриальных парков в размере почти 80 млн грн.