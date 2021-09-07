"Читаю группы антивакцинаторов - реально остатки волос дыбом встают!" - образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев напомнил, что постановление Кабмина от 28 июля определяет, что для очной работы учебных заведений должны быть вакцинированы не менее 80% работников, однако постановление не определяет механизмы того, как руководитель учреждения должен узнать о том, что работник прошел полный курс вакцинации .

Об этом он рассказал в интервью "Цензор.Нет".

"Это, скорее, вопрос не к отдельному министерству, а к взаимодействию Министерства здравоохранения и Министерства образования. И это очень неплохо решается на местном уровне. Я знаю пример Одессы, где департамент образования и департамент здравоохранения постоянно обмениваются информацией, деперсонифицированной, что чрезвычайно важно", - отметил омбудсмен.

"Фамилий не называют. Говорят: в вашем учебном заведении столько-то прививок. Хотя в учреждениях здравоохранения собирают и персонифицированную информацию, по фамилиям. Здесь действительно есть правовая коллизия. Потому что есть медицинская тайна. А с другой стороны, есть интересы общественного здоровья. И здесь нужно находить решения, которые позволят достичь разумного баланса", - добавил Горбачев.

Он отметил, что в Украине держатель информации о состоянии здоровья человека - это учреждение здравоохранения, семейный врач и обобщенная информация на более высоком уровне.

"Поэтому, считаю, идеальной была бы такая схема: департамент здравоохранения раз в неделю подает в каждую школу информацию: мол, у вас получили прививки столько-то работников. При этом медицина видит фамилии, а образование - нет. И не должно видеть, иначе это будет поводом для давления и принуждения к вакцинации, которая сейчас у нас является добровольной. И хотя я не считаю, что это вполне отвечает интересам общественного здоровья - но это так. И мы должны придерживаться требований действующей нормативной базы ..." , -отметил Горбачев.

На вопрос, что делать с теми, кто опасается или принципиально не хочет вакцинироваться, в том числе - из числа педагогов, он сказал, что хотел бы узнать, на каком именно принципе они базируются?

"Это научный принцип возможного вреда для личности, но безусловной пользы для общества? Или это какие-то фобии, основанные на недостоверной информации и явных фейках? Знаете, я читаю группы антивакцинаторов: реально остатки волос дыбом встают!" - отметил омбудсмен.

Он отметил, что единственный принцип, который действительно может быть основанием для невакцинирования - это медицинские противопоказания. Также есть решение Верховного Суда Украины и решения Европейского суда по правам человека, которые определяют законными, конституционными и такими, которые не нарушают права человека, административные ограничения тем, кто не вакцинируется.

"Скажем, нельзя ребенку, который не получил плановых прививок, посещать учебное заведение в очном режиме, но ребенок может получать образование в другой форме - это разрешено законом. Это решение подтверждено и Верховным Судом Украины, и ЕСПЧ ", - добавил Горбачев.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ совместно призвали не закрывать школы во время пандемии коронавируса, поскольку дистанционное обучение вредно влияет на качество образования, социальное и психическое благополучие детей и молодежи. В рекомендациях ВОЗ говорится, что закрытие школ следует рассматривать лишь как исключительную меру, только в случае больших вспышек или невозможности контролировать эпидемию любыми другими мерами.

В Украине перед началом нового учебного года начали вакцинировать от коронавируса работников учебных заведений. По состоянию на 27 августа хотя бы одну дозу вакцины получили примерно 52% педагогов.

Ранее образовательный омбудсмен назвал незаконным недопуск к работе невакцинированных педагогов, однако отметил, что пока уровень вакцинации педагогов по Украине еще не является достаточным.