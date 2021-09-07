В Раде принес присягу новый депутат

Антону Швачко 28 лет, до парламента он нигде официально не работал.

В Раде принес присягу новый депутат
Фото: Рада ТВ

На первом заседании шестой сессии Верховной Рады во вторник принял присягу новый депутат Антон Швачко из "Слуги народа". Ему достался мандат Дениса Монастырского после его назначения министром внутренних дел.

"Господин председатель, уважаемые депутаты и все присутствующие. Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех избирателей", - сказал Швачко с трибуны.

Антон Швачко родился в Сумах 11 декабря 1992 года, сейчас ему 28 лет. По его словам, имеет два высших образования, которые получил в Сумском аграрном университете.

Во время президентской кампании в 2019-м Швачко был волонтером "ЗеКоманды", был наблюдателем на участках и подыскивал членов УИК. Швачко говорил, что до баллотирования Владимира Зеленского политикой никогда не интересовался.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года стал 139-м номером в списке "Слуги народа".

В декларации Антона Швачко за 2018 год, которую он подал перед тем, как баллотироваться в нардепы, кандидат указал две квартиры в Сумах - 30 и 85 квадратных метров, и жилой дом на 40 квадратов с земельным участком, оформленным на мать, Надежду Швачко.

На банковских счетах и в собственности Антона Швачко, согласно этой декларации, более 280 тысяч гривен в ПриватБанке, 27 тыс. долларов, 15 тыс. евро и еще 250 тысяч гривен наличных.

Все эти доходы кандидат в депутаты получил от родственников, а часть, как он говорит, "поднял" на криптовалюте.

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