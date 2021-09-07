Президентский рейтинг Зеленского за месяц подрос до 31%

Президент Владимир Зеленский за последний месяц увеличил свой рейтинг.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-4 сентября.

Он показал, что Зеленский выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они проводились в ближайшее время, со значительным отрывом от ближайших соперников.

Респондентам предложили список из 12 возможных кандидатов на выборах президента и попросили указать, за кого бы они проголосовали. Среди указанных кандидатов больше всего голосов получил бы Зеленский, за которого проголосовали бы 31,1% среди тех, кто определился с выбором. Для сравнения, в июле за Зеленского готовы были проголосовать только 27,7% респондентов.

Его ближайшие конкуренты набирают от 13,3% (Порошенко) до 9,2% (Тимошенко) среди тех, кто определился.

Зеленский также сохраняет лучший уровень доверия (50% доверяют, 48% не доверяют) среди украинских политиков.

Опрос проводился среди 2 500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка исследования - не более 2%.

Напомним, что очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.