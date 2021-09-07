Проходной барьер в Раду сейчас точно преодолели бы только четыре партии - опрос

"Слуга народа" потеряла бы монобольшинство.

Проходной барьер в Раду сейчас точно преодолели бы только четыре партии - опрос
Фото: Макс Требухов

Выборы в Верховную Раду, если бы они состоялись сейчас, существенно изменили бы ее состав.

Во-первых, "Слуга народа" потеряла бы монобольшинство. Социологический опрос группы "Рейтинг" свидетельствует, что правящая партия набрала бы только 25,8% голосов избирателей, а не 43,2%, как два года назад.

Кроме "Слуги", в парламент прошли бы "Европейская солидарность" Петра Порошенко (14,1%), пророSSийская "ОПЗЖ" (12,4%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (10,6%), тогда как "Голос" - нет (1,8%).

Рейтинг других политических партий ниже проходного барьера.

Определенные шансы на его преодоление, судя по опросу, имеют "Сила и честь" (4,9%), партия "Наши" (4,7%), партия "Украинская стратегия Гройсмана" (4,5%), Радикальная партия Ляшко (4,2%), партия Шария (3,6%), "УДАР Виталия Кличко" (3,4%) и условная партия Сергея Притулы (3,2%).

Остальные партии набрали бы менее 3%.

Напомним, что июльский опрос "Рейтинга" давал "Слуге народа" 24,1%, "Евросолидарности" - 14,3%, "Батькивщине" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%.

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