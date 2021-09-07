"Слуга народа" Гетманцев выразил симпатию Лукашенко и раскритиковал Порошенко

Депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что 27 лет у власти Александра Лукашенко принесли Беларуси "благосостояния почти вдвое больше, чем реформы пятого президента Украины Петра Порошенко".

"В своей, как обычно, пламенной речи на согласительном совете ВР Петр Алексеевич отметил, что Зеленский стремительно идет по пути Лукашенко и закончит так же. Напомню, что Лукашенко у власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, - разных лет. Однако лет, которые принесли Беларуси благосостояния почти в два раза выше, чем в результате неслыханных реформ пятого президента", - написал он в фейсбуке.

Гетманцев также отметил, что пенсионеры в Беларуси "могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить".

Напомним, 20 мая украинский депутат Евгений Шевченко ездил в Минск на встречу с Лукашенко, где сказал ему, что "более трети украинцев хотели бы видеть его своим президентом".

В мае Шевченко исключили за это из фракции "Слуга народа". Однако, уже в июле он выступил на "Славянском базаре". Во время финального концерта в воскресенье он в дуэте с композитором Николо Петрашем спел под фонограмму песню "Четыре времени года", где есть такие слова: "Четыре времени года поцелованы общей судьбой. Не страшны нам любые невзгоды, потому что мы вместе с тобой. Крепко сшитой однажды судьбой". После выступления Шевченко назвал Лукашенко своим другом.

Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что Украина "похерила отношения с Минском". Как известно, контакты между официальными представителями Украины и Беларуси были поставлены на паузу осенью 2020 года в связи с фальсификацией результатов выборов президента и подавлением мирных протестов. В августе этого года он заявил, что вместе с Путиным может "за сутки поставить Украину на колени", но не будет этого делать. Ранее он также пригрозил, что может признать Крым роSSийским.

Отметим, что в 2019 году Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров.