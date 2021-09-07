Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса

По его мнению, это - пенсии, субсидии, защита военных, врачей и местного самоуправления.

Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса

Пятый президент, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко озвучил пять главных направлений поддержки украинцев на фоне экономического кризиса.

По его мнению, это - пенсии, субсидии, защита военных, врачей и местного самоуправления. Об этом Порошенко сказал на согласительном совете, отметили в пресс-службе "ЕС".

"Мы выходим на очень серьезные проблемы кризисные в начале политического сезона. Мы получили 2,7 млрд долларов со стороны МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен, в соответствии с Конституцией, к распределению и использованию этих средств", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, пенсионеры больше всего пострадали от кризиса.

"Наше предложение: за счет средств МВФ - это практика в том числе отдельных европейских стран - выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней", - отметил политик.

Вторая позиция - рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов.

"Третье - субсидии. Профукали субсидии, которые были запланированы в бюджете текущего года, и у нас на зимний сезон домохозяйства остаются без субсидий. Причем при моей каденции 7 млн домохозяйств получали субсидии. Сегодня рекомендуют «продать собачку», чтобы погасить тарифы, которые выросли втрое. Нам надо немедленно внести изменения в Государственный бюджет", - заявил Порошенко.

Четвертое - средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечение вакцинацией, лекарствами и средствами защиты.

"И пятое. Я убежден, что мы не имеем права перекладывать бремя ответственности за увеличенные моновлстью тарифы на местные власти. Мы должны защитить программу децентрализации, защитить интересы общин, которые сегодня в этой защите нуждаются, и таким образом обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем для этого. И заслушать соответствующих министров", - отметил Петр Порошенко.

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