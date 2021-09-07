Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса

По его мнению, это - пенсии, субсидии, защита военных, врачей и местного самоуправления.

Пятый президент, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко озвучил пять главных направлений поддержки украинцев на фоне экономического кризиса.

По его мнению, это - пенсии, субсидии, защита военных, врачей и местного самоуправления. Об этом Порошенко сказал на согласительном совете, отметили в пресс-службе " ЕС ".

"Мы выходим на очень серьезные проблемы кризисные в начале политического сезона. Мы получили 2,7 млрд долларов со стороны МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен, в соответствии с Конституцией, к распределению и использованию этих средств", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, пенсионеры больше всего пострадали от кризиса.

"Наше предложение: за счет средств МВФ - это практика в том числе отдельных европейских стран - выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней", - отметил политик.

Вторая позиция - рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов.

"Третье - субсидии. Профукали субсидии, которые были запланированы в бюджете текущего года, и у нас на зимний сезон домохозяйства остаются без субсидий. Причем при моей каденции 7 млн домохозяйств получали субсидии. Сегодня рекомендуют «продать собачку», чтобы погасить тарифы, которые выросли втрое. Нам надо немедленно внести изменения в Государственный бюджет", - заявил Порошенко.

Четвертое - средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечение вакцинацией, лекарствами и средствами защиты.

"И пятое. Я убежден, что мы не имеем права перекладывать бремя ответственности за увеличенные моновлстью тарифы на местные власти. Мы должны защитить программу децентрализации, защитить интересы общин, которые сегодня в этой защите нуждаются, и таким образом обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем для этого. И заслушать соответствующих министров", - отметил Петр Порошенко.