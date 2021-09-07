?Украина предложила США создать зону свободной торговли, - Кулеба

Министр убежден, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, "которые желательно зарабатывать благодаря сильной экономике".

Украина предложила Соединенным Штатам Америки создать зону свободной торговли.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США , потому что хотим укреплять нашу экономику", - рассказал Кулеба.

Министр убежден, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, "которые желательно зарабатывать благодаря сильной экономике".

"Это позволит создавать резервы, как в Польше , и потом тратить их на оборону", - пояснил глава МИД .

Кулеба также отметил, что министерство постоянно ставит вопрос перед американскими партнерами о безвизовом режиме.

"Кстати, с Канадой и Великобританией мы продвинулись в этих вопросах. Там пока малые шаги, потому что очень консервативная политика этих стран, но мы движемся", - заверил министр.