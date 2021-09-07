Украина предложила США создать зону свободной торговли, - Кулеба

Министр убежден, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, "которые желательно зарабатывать благодаря сильной экономике".

?Украина предложила США создать зону свободной торговли, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Украина предложила Соединенным Штатам Америки создать зону свободной торговли.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что хотим укреплять нашу экономику", - рассказал Кулеба.

Министр убежден, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, "которые желательно зарабатывать благодаря сильной экономике".

"Это позволит создавать резервы, как в Польше, и потом тратить их на оборону", - пояснил глава МИД.

Кулеба также отметил, что министерство постоянно ставит вопрос перед американскими партнерами о безвизовом режиме.

"Кстати, с Канадой и Великобританией мы продвинулись в этих вопросах. Там пока малые шаги, потому что очень консервативная политика этих стран, но мы движемся", - заверил министр.

Напомним, ранее Украина и США согласились развивать электронный обмен налоговой информацией.

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