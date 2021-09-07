Комитет Рады изучает письмо Денисовой по законопроекту об олигархах, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков изучает письмо уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о конституционности законопроекта № 5599 "об олигархах".

Об этом он рассказал на брифинге в парламенте, передает "Укринформ".

"Людмила Леонтьевна направила соответствующее письмо. Сейчас разбираемся с ним, изучаем. После этого будет немного больше информации, смогу более расширенно на него ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции, но Конституцию мы толковать точно не можем как должностные лица. А с другой стороны, там есть вопросы, связанные с Венецианской комиссией. Будем смотреть", - сказал Разумков.

Он добавил, что на этой пленарной неделе законопроект №5599 рассматриваться не будет, а сейчас документ находится в комитете.

"Если не ошибаюсь, 1 257 поправок к нему подано - это большое количество. Комитет еще не рассматривал их. Я думаю, что в ближайшее время он сможет рассмотреть, и как только будет готов, в рамках Регламента сможем его рассматривать в стенах Верховной Рады Украины, непосредственно на пленарном заседании", - отметил спикер Рады.

Ранее омбудсман Денисова направила Разумкову письмо, в котором просит послать законопроект №5599 на проверку в Венецианской комиссии, поскольку документ, по ее мнению, может противоречить нормам Конституции. Денисова отметила, что принятие закона об олигархах в имеющейся редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном Суде.

"В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный Суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона", - говорится в письме Денисовой.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, в свою очередь, отметил, что данный законопроект "вряд ли будет принят". Он также опубликовал копию письма Денисовой.

"По многочисленным просьбам разъясняю, что там за письмо от омбудсмана по закону об олигархах №5599 ... Главная мысль: закон противоречит Конституции и нарушает права человека ... Предложение омбудсмана - отправить в Венецианскую комиссию перед вторым чтением. Далее идет довольно подробная аргументация на 15 пунктов относительно того, почему закон плохой: и о полномочиях Президента с СНБО, и об определении контактов с олигархами, и о «политическом весе». Вывод письма: «3аконопроект не может быть поддержан»", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, в документе говорится о создании реестра олигархов.