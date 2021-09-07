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2021-09-07
Девять человек погибли из-за аварии в шахте на неподконтрольной территории Луганской области, - СМИ
Всего на момент обрыва каната в клети находились 25 человек.
На шахте "Красный партизан" на оккупированной территории Луганской области произошел обрыв каната транспортной клети. По предварительным данным, в результате аварии погибли девять человек.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.
"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - сообщил источник агентства в экстренных службах так называемой "ЛНР".
По словам собеседника агентства, всего на момент обрыва каната в клети находились 25 человек. Информации о других находившихся в клети пока нет.
Напомним, РоSSия проводит испытания сомнительной однокомпонентной вакцины Sputnik Light на жителях оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.