В Минкульте назвали сумму, необходимую для восстановления киевского костела Святого Николая

По предварительной оценке специалистов, на восстановление киевского костела Святого Николая, который был поврежден в результате пожара, понадобится от 75 миллионов гривен.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, накануне состоялась зум-встреча с благотворительными организациями и бизнесами по поводу следующих действий по вопросу восстановления.

За выходные был разработан пошаговый план дальнейших действий согласно закону и с соблюдением вопросов безопасности работ в здании. Сейчас ожидаєтся заключение ГСЧС, которое являются основанием для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба.

"После этого, состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, какой ему нанесен ущерб, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт. По предварительной оценке специалистов - на восстановление понадобится от 75 млн грн", - сообщил Ткаченко.

Он добавил, что к сумме, которую соберет бизнес, остальные необходимые средства выделит государство. Сейчас уже собрано 5 млн 840 тыс грн. И еще около 20 млн грн бизнеса публично провозгласили предоставить пожертвования.

Ткаченко также отметил, что сейчас Минкульт общается с производителем по разработке максимально релевантной замены органа, который был уничтожен в пожаре.

"Для того, чтобы не было недоразумений отмечу, что его восстановление будет не по финансированию, на которые пока собираются благотворительные взносы. Кроме того его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ", - написал Ткаченко.

Он также добавил, что передача костела общине РКЦ уже согласована правительством в прошлом году по согласованному алгоритму.

В министерстве рассчитывают начать противоаварийные работы с середины октября.

"Обсудив все нюансы ситуации план действий следующий: Получаем предыдущий акт ГСЧС о пожаре и делаем экспертизу нанесенных повреждений. Для прозрачности процесса создаем рабочую группу при Министерстве. В которую будут входить представители ОО, бизнес и тому подобное. Чтобы контролировать использование средств по целевому назначению. И, конечно, соблюдение законодательства Украины. Будем коммуницировать информацию о том, куда будут направляться средства. Вот ссылка на лендинг, где каждый сможет просмотреть ход событий. Все будет публично", - написал Ткаченко.

Напомним, 3 сентября в Печерском районе столицы в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

Пожар был на площади 80 м кв.

Сооружение храма находится в перечне "большой реставрации" на 2021 год.