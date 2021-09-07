В Крыму арестовали заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова

Недавно он посетил учредительный саммит "Крымской платформы", которая крайне негативно оценивается роSSийскими властями.

Подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова на два месяца.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Джелялова до 4 ноября.

Обвинение утверждает, что заместитель главы Меджлиса "подозревается в тяжком преступлении и может скрываться от правосудия". Сторона защиты это опровергла и просила отказать в удовлетворении ходатайства, заявив, что в Джелялова есть малолетние дети и больные родители на иждивении.

"Я мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, но каждый раз, несмотря на подобные угрозы и просьбы моих друзей покинуть территорию Крыма, я возвращался домой на свою родину. Недавно посетил учредительный саммит «Крымской платформы», которая крайне негативно оценивается роSSийскими властями. Были публичные заявления руководства Крыма о преследовании участников платформы, но несмотря на подобные заявления и угрозы я вернулся домой", - заявил Джелялов.

Он отметил, что меру пресечения в виде содержания под стражей считает "абсолютно ненужной".

"Вполне удовлетворительной мерой считаю домашний арест. Она вполне подходит для того, чтобы я мог по первому требованию явиться для проведения следственных действий и также мог выполнить обязанности главы семьи и сына, обеспечить комфортное проживание моей жены и пожилых родителей. Домашний арест позволит мне все это сделать", - пояснил Джелялов.

Прокурор, в свою очередь, поддержал ходатайство следователя и заявил, что избрать иную меру пресечения не представляется возможным.

Напомним, оккупационная власть Крыма провела обыски и задержала Джелялова, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. После этого крымские татары вышли на протест к зданию ФСБ. Оккупанты задержали около 60 человек, при этом двух по состоянию на день 5 сентября так и не отпустили - отца похищенного Азиза Ахтемова - Эскендера Ахтемова и брата похищенного Асана Ахтемова - Арсена Ахтемова.

Джелялову инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РоSSии - диверсия. То же инкриминируют другим четырем задержанным. По этой статье предусматривается наказание от 12 до 15 лет заключения.

23 августа в Киеве состоялся первый учредительный саммит Крымской платформы с участием 46 иностранных государств и международных организаций. На нем было принято декларацию, согласно которой участники платформы обязуются не признавать Крым роSSийским.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что новая волна обысков и арестов крымских татар в Крыму является местью роSSийских властей за организованный Украина саммит.