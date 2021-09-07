МИД поздравило иудеев с праздником Рош ха-Шана

Празднование Рош ха-Шана в этом году приходится на 6-8 сентября.

МИД поздравило иудеев с праздником Рош ха-Шана

Министерство иностранных дел Украины поздравило украинских евреев с праздником Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Поздравляем иудейскую общину Украины и иудеев мира со светлым праздником Рош ха-Шана! Пусть новый 5782 будет полон счастья, мира и согласия. Желаем всем, кто празднует, крепкого здоровья и благополучия!" - отметили в МИД.

Напомним, празднование Рош га-Шана в этом году приходится на 6-8 сентября. Начиная с 30 августа украинские пограничники оформили более 15 тысяч паломников-хасидов, прибывших в Умань на празднование.

Еще весной сообщали, что на Рош ха-Шана в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидов. Однако уже сейчас в городе обнаружили первые случаи коронавируса среди прибывших паломников.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса паломничество из-за рубежа запретили. В 2019 и 2018 годах в торжествах участвовали примерно по 30 тысяч паломников. В этом году их ожидается более 50 тысяч.

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