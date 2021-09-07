"Слуга народа" окончательно еще не определилась относительно кадровых изменений в правительстве

"Сегодня мы назовем любую фамилию, а уже завтра ее перестанут слушать в министерстве".

Партия "Слуга народа" еще окончательно еще не определилась относительно кадровых изменений в правительстве. Отставки и новые назначения министров в Кабмине еще обсуждают в партии.

Об этом на брифинге по результатам заседания политсовета партии "Слуга народа" заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"У нас будет анализ. За лето мы провели внутренний рейтинг министров, все члены Кабинета министров. Мы спросили всех депутатов. Каждый депутат мог отдать один голос за министра. Собрали такой рейтинг. Посмотрели на лидеров. Посмотрели на аутсайдеров. С аутсайдерами надо говорить о того: смогут ли они исправиться, успеют или нет. Лидеров наоборот надо поддерживать, чтобы они двигались вперед", - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что сейчас партия и фракция окончательно не определились относительно кадровых изменений в правительстве.

"Сегодня мы назовем любую фамилию, а уже завтра ее перестанут слушать в министерстве. Я говорю, как оно есть... Мы по сути можем остановить работу министерства на две-три недели. Зачем это делать? Это не в интересах граждан Украины. Это не потому, что мы хотим сохранять интригу или что-то вам не говорить. А просто, потому что это мешает государственному управлению. Такие преждевременные заявления. Мы уже сожалеем, что об этом рассказали вам в начале лета. Держим интригу хоть за пару дней".