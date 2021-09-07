"Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова

С главой ВР "нормальные рабочие отношения", - Арахамия.

"Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова
Фото: скрін трансляції

Партия "Слуга народа" не рассматривает вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом на брифинге по результатам заседания политсовета партии "Слуга народа" заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"В телеграмм каналах есть информация, что у меня есть американское гражданство. Вы же все читали... Так же я отношусь к информации о Разумкове (о возможной отставке спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова). Нет у нас ни представлений, ни обсуждений в фракции. Есть телеграмм каналы, которые могут кинуть повестку дня, а мы начинаем это обсуждать и комментировать", - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что "проблемы вообще не существует. Когда будет вопрос по Разумкову, то мы точно выйдем, сделаем совместный брифинг".

Он напомнил, что спикер "делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". Он наш делегат. Когда у нас будут недоразумения, мы выйдем и скажем, что у нас есть недоразумения. Будем менять спикера. Сейчас такой информации нет. У нас нормальные рабочие отношения".

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