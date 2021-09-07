Рада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделе

Не исключаются также внесение изменений в регламент, чтобы сократить рассмотрение поправок к законопроектам.

Рада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделе
Фото: 24tv.ua

Рассмотрение законопроектов во втором чтении планируется с 21 сентября. Не исключено внесение изменений в регламент для сокращения "поправочного спама".

Об этом на брифинге по результатам заседания политсовета «Слуги народа» заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

«Через две недели, на пленарной мы выходим на два больших законопроекта. Это 5600 (правительственный по налогам и ренте). Он будет стоять первым, я думаю. А потом будет закон об олигархах и СБУ. Здесь могут быть изменения. Смотря от правок. Есть много авторов, которые хотят отозвать свои правки», - заявил он.

Также Арахамия не исключил внесения изменений в регламент, чтобы сократить рассмотрение поправок к законопроектам.

«Существуют различные юридические, так сказать, процедуры, разрешенные законодательством... Будем совершенствовать спецпроцедуру, включая».

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко добавил, что это будет «исключительно в пределах регламента».

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