Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США

Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, которая находится с визитом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В состав американской делегации вошли сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррасcо, Томми Табервилль, Бен Сесс и член Палаты представителей США Уильям Тиммонс.

Президент поблагодарил членов делегации "за неизменную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США , а также усилий нашей страны в противодействии агрессии РФ ".

Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита Зеленского в США . Президент Украины отметил важность поддержки Конгрессом реализации договоренностей, достигнутых во время визита, прежде всего - по активизации взаимодействия в сфере безопасности и оборонной сферах.

Президент отметил, что представленный недавно в Вашингтоне План трансформации и укрепления устойчивости Украины "открывает возможности для развития нового качества партнерства между нашим государством и США в области экономики, инвестиций и секторального сотрудничества".

Зеленский также ознакомил членов Конгресса США с политикой безопасности ситуацией на востоке и вдоль украинских границ. Во время встречи также состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.

Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе и развития событий в Беларуси. Зеленский отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил РоSSии и Беларуси "Запад-2021" и назвал их вызовам для региона.

Президент поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Было отмечено, что в результате временной роSSийской оккупации Крыма разрушено архитектуру безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернуто милитаризацию полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой.

Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток - 2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток - 2» должно быть сохранено", - отметил Зеленский.