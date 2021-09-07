Оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево боевики обстреляли позиции военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского - вели огонь из стрелкового оружия.

"Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств (одно из которых не сработало) на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры нет", - отметили в штабе.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.