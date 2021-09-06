Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач

В Украине снова ухудшается ситуация с коронавирусом. Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует, что в ноябре могут ввести очередной локдаун. Об этом он сообщил в эфире «Завтрака с 1 + 1» .

Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
Фото: МОЗ

Кузин отметил, что Украина в ближайшее время выйдет из «зеленого» уровня епидопасности.

«Ситуация действительно ухудшается в большинстве областей. В ближайшее время страна выйдет из „зеленой“ зоны, мы будем вынуждены ввести „желтую“ зону. Будут действовать более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий, спортзалов», — сказал главный санврач.

Если «желтая» и «оранжевая» зоны не помогут

Он пояснил, что все будет зависеть от поведения людей и соблюдение ими эпидемиологических мероприятий.

«Желтая» и «оранжевая» зоны, по словам Кузина, могут помочь и в Украине не придется вводить жесткий локдаун. Впрочем такую вероятность в правительстве рассматривают — в «красную» зону, которая предусматривает строгий карантин, страну могут перевести в ноябре.

Напомним, что уже в четырех областях показатель заболеваемости COVID-19 не соответствует «зеленому» уровню.

По состоянию на 4 сентябре уровень заболеваемости при норме 75 больных 100 тысяч населения превышен в:

  • Киеве — 107
  • Луганской области — 135
  • Херсонской области — 85
  • Черновицкой области — 169

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