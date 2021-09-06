Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Украине снова ухудшается ситуация с коронавирусом. Главный санврач Игорь Кузин прогнозирует, что в ноябре могут ввести очередной локдаун. Об этом он сообщил в эфире «
Кузин отметил, что Украина в ближайшее время выйдет из «зеленого» уровня епидопасности.
«Ситуация действительно ухудшается в большинстве областей. В ближайшее время страна выйдет из „зеленой“ зоны, мы будем вынуждены ввести „желтую“ зону. Будут действовать более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий, спортзалов», — сказал главный санврач.
Если «желтая» и «оранжевая» зоны не помогут
Он пояснил, что все будет зависеть от поведения людей и соблюдение ими эпидемиологических мероприятий.
«Желтая» и «оранжевая» зоны, по словам Кузина, могут помочь и в Украине не придется вводить жесткий локдаун. Впрочем такую вероятность в правительстве рассматривают — в «красную» зону, которая предусматривает строгий карантин, страну могут перевести в ноябре.
Напомним, что уже в четырех областях показатель заболеваемости COVID-19 не соответствует «зеленому» уровню.
По состоянию на 4 сентябре уровень заболеваемости при норме 75 больных 100 тысяч населения превышен в:
- Киеве — 107
- Луганской области — 135
- Херсонской области — 85
- Черновицкой области — 169