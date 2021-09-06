РоSSийские наемники сбросили на Зайцево взрывчатку с помощью беспилотника

Только за последнюю неделю оккупационные войска пять раз применяли БПЛА.

РоSSийские оккупационные войска сегодня утром сбросили с беспилотника на северной окраине жилого района Зайцево два самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном применения ВФ РФ БПЛА, что является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года. 6 сентября, около 04.20, ВФ РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что устройства были изготовлены с помощью 3D принтера, а в каждом содержалось до 500 граммов пластического взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов были использованы специально изготовленные "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В штабе отметили, что только за последнюю неделю роSSийские наемники пять раз применяли беспилотники.

"Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украины и станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в штабе ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в августе оккупанты с помощью дрона заминировали территорию около Водяного в Донецкой области.