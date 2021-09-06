МВД передумало покупать шокеры для полиции

Отменен тендер на 170 млн гривен.

МВД передумало покупать шокеры для полиции
електрошокер Taser
Фото: Скриншот

Министерство внутренних дел передумало покупать шокеры для полиции.

Об этом во время презентации направлений деятельности МВД сказал новый министр Денис Монастырский.

"Вступив в должность, я отменил один из тендеров где-то на 170 миллионов гривен на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских", - сказал Монастырский.

Отмененный тендер предусматривал покупку более тысячи стреляющих электрошокеров и около 42 тысяч картриджей к ним.

По его словам, вместо этого планируется закупить более шести тысяч бодикамер.

Кроме того, для патрульной полиции собираются купить электромобили, которые, по словам Монастырского, смогут обеспечить большую экономию для бюджета.

По оценкам МВД, стоимость полицейского Mitsubishi Outlander и его эксплуатация на 400 тыс. км обходится в 2,059 млн гривен, а электромобиля Hyundai Kona, хотя он и дороже на 80%, - только в 1,540 млн гривен.

Напомним, что в апреле Верховная Рада отказалась предоставить полиции право применять электрошокеры во время задержаний.

Предыдущий глава МВД Арсен Аваков говорил, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это "гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием".

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