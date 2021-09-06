В Раде инициировали внеочередное заседание для обращения к США

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе парламент может собраться на внеочередное заседание. На нем хотят рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (проект постановления №5380).

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Подписи были собраны еще несколько месяцев назад - в апреле-июне. По словам Гончаренко, тогда он не подал их по просьбе одного из лидеров "Слуги народа" Давида Арахамии.

Депутат утверждает, будто Арахамия объяснял свою просьбу надеждой "на то, что мы получим или ПДЧ или какое-то особое соглашение по безопасности".

Поскольку этого не произошло, Гончаренко в понедельник, 6 сентября, подал подписи в Раду.

"Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг", - заявил депутат.

Напомним, что в 2017 года Верховная Рада уже просила Конгресс США заключить с Украиной оборонительное соглашение и предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Пока что это ни к чему не привело.