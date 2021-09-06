Суд в Нидерландах, рассматривающий дело MH17, планирует объявить приговор обвиняемым в конце 2022 года.

Об этом сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаус, пишет "Интерфакс-Украина".

"Решение не будет принято в июне 2022 года. Как долго это займет, пока неизвестно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022 года", - сказал Стайнгаус.

Ближайшие три недели суд заслушает родственников жертв авиакатастрофы.

В Нидерландах право говорить родственникам на судебных заседаниях существует с 2005 года. "Заявления такого рода помогают оценить последствия таких событий. Мы не только обсуждаем последствия события, но и их видение событий как таковых", - пояснил он.

Как сообщает Reuters, родственники, которые выступали первыми, в основном обвиняли РоSSию.

"Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они врут", - процитировала Солженицына в своем выступлении Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху.

Австралийка Ванесса Ризк также указала на президента РоSSии Владимира Путина и его режим как на часть "политического кошмара", который привел к авиакатастрофе.

Напомним, в Нидерландах заочно судят россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского (Хмурого), Олега Пулатова (Гюрзу) и украинца Александра Харченко (Крота). Их обвиняют в организации доставки противовоздушной установки "Бук", которой сбили MH17, из РоSSии, в перевозке ее по территории, которая контролировалась боевиками "ДНР", и эвакуации назад в РоSSию.

Суд начал рассматривать дело о катастрофе "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, в начале марта. Слушания проходят в особо охраняемом садовом комплексе "Схипсхол" недалеко от одноименного международного аэропорта Амстердама.