В Украину приехала делегация Конгресса США
Запланированы встречи с Зеленским, Кулебой и Тараном.
В Украину приехала делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, у которой запланированы встречи с президентом и представителями правительства.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.
В состав делегации вошли сенаторы Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, Вайоминг), Бен Сасси (республиканец, Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, Алабама), а также конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, Южная Каролина) .
Они встретятся с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.
Напомним, что визит республиканцев происходит всего через несколько дней после того, как Зеленский посетил США с рабочим визитом.