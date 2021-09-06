В Украину приехала делегация Конгресса США

Запланированы встречи с Зеленским, Кулебой и Тараном.

В Украину приехала делегация Конгресса США
Фото: president.gov.ua

В Украину приехала делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, у которой запланированы встречи с президентом и представителями правительства.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

В состав делегации вошли сенаторы Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, Вайоминг), Бен Сасси (республиканец, Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, Алабама), а также конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, Южная Каролина) .

Они встретятся с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

Напомним, что визит республиканцев происходит всего через несколько дней после того, как Зеленский посетил США с рабочим визитом.

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