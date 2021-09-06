Шестеро палестинцев бежали из строжайшей тюрьмы Израиля через канализацию

Четверо беглецов были осуждены пожизненно.

Шестеро палестинцев бежали из строжайшей тюрьмы Израиля через канализацию
Фото: Moshe Shai/FLASH90

Шестеро палестинцев, осужденных в Израиле по обвинению в терроризме, сбежали из тюрьмы "Гильбоа" на севере страны.

Об этом сообщило управление тюрем Израиля.

Newsru.co.il пишет, что в этой тюрьме содержатся заключенные, приговоренные к длительным срокам заключения. Четверо из них, указывает Reuters, отбывали пожизненные сроки.

Руководство движения "Исламский джихад в Палестине" заявило, что организатором побега является его представитель Махмуд Аарида. "Исламский джихад" называет его "героической операцией, которая шокировала израильскую систему безопасности".

Пятеро беглецов были представителями "Исламского джихада", шестой - один из лидеров Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Захария Зубейди. Он возглавлял группировку "Бригады мучеников аль-Аксы", которая воевала против Израиля во время Второй палестинской интифады в 2000-2005 годах.

Фото: ШАБАС

Беглецы, которые сидели в одной камере, прорыли тоннель под туалетной кабиной и выбрались через канализационную шахту.

Тюрьма "Гильбоа" находится всего в 4 км от границы с Палестиной, поэтому израильская полиция предполагает, что беглецы отправились именно туда. Однако существует вероятность, что они решили перейти границу с Иорданией в 14 км восточнее тюрьмы.

Утром 6 сентября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил данный инцидент с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом. Глава правительства отметил исключительную серьезность инцидента и потребовал "системных усилий" со стороны сил безопасности.

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