Ляшко анонсировал «желтую» зону и усиление карантина с 13 сентября

Украина превысила индикаторы, разрешенные для "зеленого" уровня карантина.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал усиление карантина в Украине со следующего понедельника, 13 сентября.

"У нас состоялись несколько правительственных встреч, совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" уровня эпидемической опасности в "желтый". Мы, Министерство здравоохранения, подали соответствующее ходатайство в Кабинет министров Украины . На этой неделе состоится комиссия ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет на "желтый" уровень эпидемической опасности", - сказал Ляшко в эфире "Украина 24".

Дополнительные карантинные ограничения в первую очередь будут касаться массовых мероприятий.

Он призвал использовать последнюю неделю "зеленой" зоны для активной вакцинации.

"Сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных. Средненедельное количество госпитализированных колеблется в районе 6-6,5 тыс. больных. Если посмотреть по койкам с кислородом - 11% коек занято больными, но из всех госпитализированных 65% нуждаются в кислородной терапии. Это свидетельствует о том, что коронавирусная болезнь - не легкая, протекает тяжело среди невакцинированных людей. На это надо обращать внимание и не относиться легкомысленно к противоэпидемическим мерам", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что со следующей недели школы, где доля вакцинированных меньше 80%, будут вынуждены перейти на дистанционную форму работы.

Для "желтого" уровня вакцинированными могут считать и тех, кто получил только первую дозу, и тех, кто получил две.

Для "красного" уровня в эти 80% будут зачислять только тех, у кого будет две прививки.

Напомним, что с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За последнюю неделю было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - 13,4% от общего количества населения.