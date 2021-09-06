В Селидово будут заочно судить бывшего "депутата ДНР"

Сепаратисту грозит до 15 лет лишения свободы.

В Селидово будут заочно судить бывшего
Фото: Youtube

Донецкая областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против бывшего "депутата ДНР". Его будут судить за сепаратизм и участие в террористической деятельности (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Во время заочного следствия было установлено, что с 2014 по 2018 год мужчина активно сотрудничал с роSSийской оккупационной администрацией в Донецке, занимая должность "депутата народного совета ДНР" и члена "комитета народного совета по бюджету, финансам и экономической политике".

64-летнему сепаратисту инкриминируют голосование за противоправные законы о деятельности правоохранительных органов, мобилизационных мероприятиях, госбезопасности и военной службе и освещении деятельности "ДНР" в СМИ.

Обвинительный акт будет заочно рассматривать Селидовский городской суд.

Имени подозреваемого в сообщении нет, но под приведенное описание подходит только Виктор Петрович из Днепра. Он был капитаном дальнего плавания, работал на Балтийском море, а после распада СССР перебрался на историческую родину в Украину.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении полковнику ФСБ Андрею Пинчуку, который в 2014-2015 годах был первым "министром государственной безопасности ДНР".

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