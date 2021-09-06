Белорусскую оппозиционера Колесникову приговорили к 11 годам, ее соратника Знака - к 10

Политзаключенные свою вину не признали.

Белорусскую оппозиционера Колесникову приговорили к 11 годам, ее соратника Знака - к 10
Максим Знак i Марiя Колеснiкова
Фото: dw.com

Минский областной суд вынес приговор белорусским оппозиционерам, членам основного состава Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Как сообщает Радио Свобода, Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы, Знака - к 10.

Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; участие в экстремистском формировании.

Ни Колесникова, ни Знак свою вину не признали.

Колесникова возглавляла штаб кандидата в президенты Виктора Бабарыко, которого не допустили к выборам в 2020 году. Затем входила в президиум Координационного совета, созданного для обеспечения передачи власти.

Ее задержали 7 сентября 2020 года. Через два дня был задержан адвокат Максим Знак, который также работал в штабе Бабарыко.

Им инкриминировали призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1) .

В комментарии "Дождю" незадолго до суда Колесникова назвала обвинение абсурдным. "Нам с Максимом Знаком грозит до 12 лет за то, чего мы не делали - это свидетельство правового беспредела полицейского государства", - сказала она.

Напомним, что Виктор Бабарыко получил 14 лет лишения свободы.

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