Предварительно речь идет о самоубийстве Павлова, в Кривом Роге установлены факты серьезных злоупотреблений, - глава МВД

Информацию о причинах смерти 48-летнего мэра полиция предоставит в ближайшее время.

Предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова, аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня - это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет смена элит из-за этого", - сказал министр.

На вопрос о том, нет ли давления на следствие по этому делу, министр ответил: "Хочу сказать, что давление на следствие сегодня не оказывается".

По его словам, информацию о причинах смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: проходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.

В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае - мэр".

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли со смертельным огнестрельным ранением на пороге его дома. Полиция рассматривает три версии - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк заявил, что перед трагедией в течение месяца над домом городского головы летали квадрокоптеры. По словам адвоката, в последнюю неделю перед смертью Павлов боялся возвращаться домой, а дома - подходить к окнам. Также запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом.