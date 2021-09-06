Предварительно речь идет о самоубийстве Павлова, в Кривом Роге установлены факты серьезных злоупотреблений, - глава МВД

Информацию о причинах смерти 48-летнего мэра полиция предоставит в ближайшее время.

Предварительно речь идет о самоубийстве Павлова, в Кривом Роге установлены факты серьезных злоупотреблений, - глава МВД
Фото: opposition.com.ua

Предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова, аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня - это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет смена элит из-за этого", - сказал министр.

На вопрос о том, нет ли давления на следствие по этому делу, министр ответил: "Хочу сказать, что давление на следствие сегодня не оказывается".

По его словам, информацию о причинах смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: проходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.

В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае - мэр".

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли со смертельным огнестрельным ранением на пороге его дома. Полиция рассматривает три версии - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк заявил, что перед трагедией в течение месяца над домом городского головы летали квадрокоптеры. По словам адвоката, в последнюю неделю перед смертью Павлов боялся возвращаться домой, а дома - подходить к окнам. Также запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евроGoogle, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Геращенко стал советником министра внутренних дел МонастырскогоГеращенко стал советником министра внутренних дел Монастырского
Блок рекламы


Похожие новости
Галущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоковГалущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоков
Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в УкраинуГлава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину
В Кривом Роге открыли уникальный флагшток-великан, который "вырастает" из-под землиВ Кривом Роге открыли уникальный флагшток-великан, который "вырастает" из-под земли
Ближайший соратник убитого главаря "ДНР" Захарченко оказался за решеткой в РоSSииБлижайший соратник убитого главаря "ДНР" Захарченко оказался за решеткой в РоSSии
Глава Европарламента выступил за равномерное распределение беженцев из Афганистана между странами ЕСГлава Европарламента выступил за равномерное распределение беженцев из Афганистана между странами ЕС
Подозреваемый в получении взятки глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление об увольненииПодозреваемый в получении взятки глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление об увольнении
Глава центробанка Афганистана рассказал, как бежал из Кабула, и обвинил президента Гани в создании хаосаГлава центробанка Афганистана рассказал, как бежал из Кабула, и обвинил президента Гани в создании хаоса
Испанию на "Крымской платформе" будет представлять глава МИДИспанию на "Крымской платформе" будет представлять глава МИД
Глава Мининфраструктуры Кубраков поставил задачи будущему руководителю УкрзализныциГлава Мининфраструктуры Кубраков поставил задачи будущему руководителю Укрзализныци
В Севастополе апелляционный суд оставил в силе приговор 6,5 лет заключения для "свидетеля Иеговы" СташевскогоВ Севастополе апелляционный суд оставил в силе приговор 6,5 лет заключения для "свидетеля Иеговы" Сташевского
Последние новости
Подгружаем последние новости