Руководитель Налоговой: государство не верит на слово, что человек мог накопить более 400 тыс. грн

Большие суммы надо легализовать через банк.

И.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников заявил, что гражданам не нужно проходить налоговую амнистию, если их активы меньше 400 тысяч гривен.

Об этом он сказал в интервью "Цензору", комментируя старт нулевого декларирования с 1 сентября.

"Сумму объемом 400 тыс. гривен государство признает доходами, которые вы могли накопить. При этом информация об их поступлении к вам не попадала в государственные реестры. Если человек укладывается в этот диапазон, верим ему на слово", - заявил налоговик.

Олейников подчеркнул, что у государства есть реестр доходов, который достигает 1995 года, по каждому гражданину.

"Туда входит все: и наследие, и полученная заработная плата, и самостоятельно задекларированное. В течение часа в электронном кабинете плательщика вы получите в ответ на свой запрос справку о каждом годе, в котором у вас были доходы. Если вы не пользуетесь таким кабинетом принципиально, то можете обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков и в течение трех дней также такую справку получите", - сказал Олейников.

Для легализации накоплений, которые превышают 400 тысяч гривен, их нужно положить в банк. Для этого не нужно раскрывать происхождение денег, но надо самому посчитать сумму налогового обязательства. Ее правильность будет проверять налоговая.

Напомним, что налоговая амнистия распространяется на валюту, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Деньги и активы, находящиеся в Украине, облагаются по ставке 5%. За валюту, которая находится в иностранных банках, и другие зарубежные активы до 1 марта 2022 года нужно будет заплатить 7%, затем - 9%.

Ставку налога можно уменьшить до 2,5%, купив за деньги, с которых не уплачены налоги, облигации внутреннего государственного займа.

Государство также позволяет уплатить налоги в рассрочку тремя траншами, но тогда ставка налога увеличивается соответственно до 6%, 9,5% (11,5% после 1 марта) и 3%.

Налоговая амнистия продлится год. После этого Государственная налоговая служба по умолчанию будет считать, что у такого человека есть 400 тыс. грн, квартиры общей площадью до 120 кв. м или дома - до 240 кв. м, земельный участок в пределах бесплатной приватизации, а также один автомобиль стоимостью 400 тыс. гривен. С них налог платить не нужно.

Министерство финансов уже начало разрабатывать законопроект о косвенных методах оценки доходов граждан. Поэтому, если расходы гражданина будут превышать задекларированные активы (или активы по умолчанию), налоговые органы смогут доначислить налог с доходов на разницу.

Подать декларацию можно в электронном кабинете налогоплательщика на сайте ГНС. До подачи одноразовой декларации плательщик должен положить деньги на специальный счет в банке.

У чиновников, депутатов, госслужащих нет права на налоговую амнистию.