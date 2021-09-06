Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"

Журналисты отреагировали на заявление омбудсмана о якобы неконституционности законопроекта.

Телеканал "Украина" сообщил о закрытии первого сезона информационно-аналитической программы "Большая деолигархизация".

Последнюю серию "Большой деолигархизации" зрители канала "Украина 24" могли посмотреть 4 сентября. На канале "Украина" программа вышла в ночь на понедельник, 6 сентября, информирует пресс-служба телеканала.

"Мы вынуждены констатировать, если законопроект 5599 является неконституционным, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так - в программе «Большая деолигархизация» исчезает предмет рассмотрения", - говорится в сообщении.

3 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о несоответствии законопроекта №5599 конституционным нормам и предложила послать документ на рассмотрение Венецианской комиссии. Конституционный Суд законопроект о деолигархизации еще не рассматривал.

Напомним, что законопроект об олигархах был проголосован в первом чтении 1 июля. Документ предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.

В мае в СНБО сообщили, что насчитали 13 олигархов, но фамилии назвать отказались.

Этот законодательный акт президент анонсировал еще в апреле, а на летней пресс-конференции обещал, что он появится в конце мая. Однако законопроект без презентации его положений внесли в парламент лишь 2 июня, в тот же день LB.ua получило полный текст от источников.

6 сентября стало известно, что народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта об олигархах 1 257 поправок. Среди предлагаемых ключевых изменений - предложение изменить орган, который будет принимать решение о признании лица олигархом.

Законопроект №5599 является одним из ключевых, которые должны принять этой осенью.

Подробно о том, что изменится с принятием законопроекта, читайте в материале «Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку на LB.ua.