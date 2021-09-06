Кира Рудык: Кабмин должен урегулировать правила новых локдаунов, учитывая вакцинированное население

Очередной локдаун могут ввести уже осенью, но правительство никак не готовится к этому: в Кабмине не было ни одного серьезного совещания на уровне премьера о возможных карантинных ограничениях с четкими задачами для министерств. Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

В пресс-службе политсилы заявили, что "Голос" призывает готовиться к локдауну уже сейчас и поддержать тех, кто пострадает больше всего, может потерять работу и собственное дело.

"Власть не имеет права мешать вакцинированным украинцам работать и зарабатывать при локдауне. И поэтому правительству нужно урегулировать правила новых локдаунов, учитывая вакцинированное население. Хотя его количество и мало из-за проваленной кампании вакцинации", - считает депутат.

"Голос" считает, что правительство должно:

Разрешить беспрепятственно работать предприятиям и компаниям, в которых вакцинированы более 80% сотрудников.

Не закрывать предприятия и компании, обслуживающие потребителей - рестораны, кафе, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы или салоны красоты и позволить обслуживать вакцинированных клиентов. Принцип "открыты для вакцинированных" нужно распространить на культурные и спортивные события.

Разрешить любым магазинам, которые обеспечивают выполнение санитарных норм, работать.

На этой неделе отчитаться в Верховной Раде, где объяснить новые правила локдаунов, учитывая вакцинированных клиентов и работников компаний.

"Голос" призывает коллег из всех фракций и депутатских групп поддержать эти предложения.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун.