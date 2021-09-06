Разумков исключил возможность переименования Украины

"Иногда лучше жевать, чем говорить".

Разумков исключил возможность переименования Украины
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков исключил возможность переименования Украины.

Об этом он сказал на брифинге перед началом новой сессии парламента, комментируя предложение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича переименовать государство в Русь-Украина.

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия. Мы живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% наших граждан", - сказал он.

Разумков заявил, что хайповать на названии Украины - не государственная позиция.

"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", - добавил он.

Напомним, что блогер Арестович с октября 2020 года является исполняющим обязанности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

За это время он успел отличиться несколькими скандальными заявлениями, в частности, о "разворачивании Украины на Восток" или об измене Украине со стороны Ангелы Меркель.

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