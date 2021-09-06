Минздрав: Украина в ближайшее время выйдет из "зеленой" зоны

"Ситуация ухудшается в большинстве областей".

Главный санитарный врач Игорь Кузин предупредил, что в ближайшее время в Украине вместо "зеленого" введут "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом он сказал утром в понедельник в эфире "1+1".

"Ситуация ухудшается в большинстве областей, и мы уже видим, что в ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую" зону, где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортивных залов. Каждая новая зона - "желтая" или "оранжевая" - призвана не допустить тотального локдауна в стране, то есть перехода к "красной" зоне", - сказал Кузин.

Он назвал "желтый" уровень условной тревогой, что свидетельствует об угрозе дальнейшего роста количества заболеваний.

Главный санитарный врач считает, что Украина не избежит локдауна этой осенью, но он будет чуть позже. "Если мы будем говорить о "красном" уровне эпидемической опасности, он будет не раньше, чем ноябрь месяц", - добавил Кузин.

Напомним, что с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За последнюю неделю было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - 13,4% от общего количества населения.