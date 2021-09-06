Коронавирус унес жизни 54 тысяч украинцев

Вчера были подтверждены 773 новых случая болезни и 18 смертей.

Коронавирус унес жизни 54 тысяч украинцев
Фото: Єлизавета Серватинська

Число жертв коронавирусной болезни COVID-19 в Украине превысило 54 тысячи.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за все время пандемии в Украине заболели 2 298 307 человек, выздоровели от коронавируса 2 213 177 человек, от осложнений заболевания умерли 54 001 пациент.

За прошедшие сутки, 5 сентября, в Украине подтвердили 773 новых случая ковида. Среди заболевших 62 ребенка и 8 медработников. Вчера были госпитализированы 635 человек, от коронавируса выздоровели 457 пациентов, 18 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине были подтверждены 855 случаев штамма "дельта", который считается значительно более агрессивным. Больше всего случаев "дельты" официально зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52), меньше всего - в Запорожской (11) Сумской (10 ), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евроGoogle, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Албания изменила правила въезда для украинцев. Новые условияАлбания изменила правила въезда для украинцев. Новые условия
Главный санврач назвал три места, где люди чаще всего инфицируются коронавирусомГлавный санврач назвал три места, где люди чаще всего инфицируются коронавирусом
Украина вывезла из Афганистана более 250 украинцев и иностранцев, - КулебаУкраина вывезла из Афганистана более 250 украинцев и иностранцев, - Кулеба
Зеленский наградил выдающихся украинцев по случаю Дня НезависимостиЗеленский наградил выдающихся украинцев по случаю Дня Независимости
Зеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежаЗеленский заявил о начале возвращения захоронений выдающихся украинцев и культурных ценностей из-за рубежа
Янош Адер: венгры понимают, почему аннексия Крыма - это незаживающая рана для украинцевЯнош Адер: венгры понимают, почему аннексия Крыма - это незаживающая рана для украинцев
Из Кабула отправился еще один эвакуационный самолет, на борту - около 100 украинцевИз Кабула отправился еще один эвакуационный самолет, на борту - около 100 украинцев
В Афганистане еще остается более 100 украинцев - ЕрмакВ Афганистане еще остается более 100 украинцев - Ермак
В ГУР Минобороны рассказали о деталях эвакуации украинцев из АфганистанаВ ГУР Минобороны рассказали о деталях эвакуации украинцев из Афганистана
Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в СШАКулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в США
Последние новости
Подгружаем последние новости