Коронавирус унес жизни 54 тысяч украинцев

Вчера были подтверждены 773 новых случая болезни и 18 смертей.

Число жертв коронавирусной болезни COVID-19 в Украине превысило 54 тысячи.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за все время пандемии в Украине заболели 2 298 307 человек, выздоровели от коронавируса 2 213 177 человек, от осложнений заболевания умерли 54 001 пациент.

За прошедшие сутки, 5 сентября, в Украине подтвердили 773 новых случая ковида. Среди заболевших 62 ребенка и 8 медработников. Вчера были госпитализированы 635 человек, от коронавируса выздоровели 457 пациентов, 18 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине были подтверждены 855 случаев штамма "дельта", который считается значительно более агрессивным. Больше всего случаев "дельты" официально зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52), меньше всего - в Запорожской (11) Сумской (10 ), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.