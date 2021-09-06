Нардепы предлагают обязать олигархов отчитываться о финансировании СМИ

Соответствующие поправки подали к законопроекту об олигархах - одному из ключевых документов, которые Рада должна принять этой осенью.

Нардепы предлагают обязать олигархов отчитываться о финансировании СМИ
Фото: Анна Стешенко

Народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта об олигархах (№5599) 1257 поправок. Среди предлагаемых ключевых изменений - предложение изменить орган, который будет принимать решение о признании лица олигархом.

В первоначальном варианте законопроекта этим органом является СНБО на основании представления Кабинета Министров Украины, члена Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), теперь его коллеги предлагают определить этим органом:

  • правительство по обращению СНБО, членов правительства или президента
  • Высший антикоррупционный суд по обращению правительства, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции по обращению АМКУ или иного государственного органа
  • специально созданную комиссию при НАПК
  • комиссию из семи человек, где большинство являются представителями международных организаций.

"Большое количество поправок касается определения НАПК как главного органа о признании олигархом и, как следствие, предоставления ему права проводить расследование и изучать все обстоятельства. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов", - отметил Железняк.

Также олигархов хотят обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха должно происходить с разрешения АМКУ.

Депутаты также планируют детализировать критерии определения олигархом, в частности, относительно размера активов, влияния на политиков, регулярных встреч с представителями власти. Кроме того, некоторые правки предлагают запретить олигархам занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По словам Железняка, есть также некоторые "опасные с точки зрения цензуры правки". Это предложение внедрить стандарты предоставления информации со стороны СМИ, в отношении которых имеются признаки влияния олигарха.

"Хотят сделать ограничения для информации, касающейся внутренних украинских политических, экономических, религиозных и социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий. Не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территорий Украины", - перечислил Железняк.

Напомним, что законопроект об олигархах был проголосован в первом чтении 1 июля. Документ предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.

В мае в СНБО сообщили, что насчитали 13 олигархов, но фамилии назвать отказались.

Этот законодательный акт президент анонсировал еще в апреле, а на летней пресс-конференции обещал, что он появится в конце мая. Однако законопроект без презентации его положений внесли в парламент лишь 2 июня, в тот же день LB.ua получил полный текст от источников.

Законопроект №5599 является одним из ключевых, которые должны принять этой осенью.

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