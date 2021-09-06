Нардепы предлагают обязать олигархов отчитываться о финансировании СМИ

Соответствующие поправки подали к законопроекту об олигархах - одному из ключевых документов, которые Рада должна принять этой осенью.

Народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта об олигархах (№5599) 1257 поправок. Среди предлагаемых ключевых изменений - предложение изменить орган, который будет принимать решение о признании лица олигархом.

В первоначальном варианте законопроекта этим органом является СНБО на основании представления Кабинета Министров Украины, члена Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), теперь его коллеги предлагают определить этим органом:

правительство по обращению СНБО, членов правительства или президента

Высший антикоррупционный суд по обращению правительства, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ

или АМКУ Национальное агентство по предупреждению коррупции по обращению АМКУ или иного государственного органа

специально созданную комиссию при НАПК

комиссию из семи человек, где большинство являются представителями международных организаций.

"Большое количество поправок касается определения НАПК как главного органа о признании олигархом и, как следствие, предоставления ему права проводить расследование и изучать все обстоятельства. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов", - отметил Железняк.

Также олигархов хотят обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ , а любая концентрация бизнеса с участием олигарха должно происходить с разрешения АМКУ.

Депутаты также планируют детализировать критерии определения олигархом, в частности, относительно размера активов, влияния на политиков, регулярных встреч с представителями власти. Кроме того, некоторые правки предлагают запретить олигархам занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По словам Железняка, есть также некоторые "опасные с точки зрения цензуры правки". Это предложение внедрить стандарты предоставления информации со стороны СМИ , в отношении которых имеются признаки влияния олигарха.

"Хотят сделать ограничения для информации, касающейся внутренних украинских политических, экономических, религиозных и социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий. Не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территорий Украины", - перечислил Железняк.

Напомним, что законопроект об олигархах был проголосован в первом чтении 1 июля. Документ предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.

В мае в СНБО сообщили, что насчитали 13 олигархов, но фамилии назвать отказались.

Этот законодательный акт президент анонсировал еще в апреле, а на летней пресс-конференции обещал, что он появится в конце мая. Однако законопроект без презентации его положений внесли в парламент лишь 2 июня, в тот же день LB.ua получил полный текст от источников.

Законопроект №5599 является одним из ключевых, которые должны принять этой осенью.