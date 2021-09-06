Монастырский выступил против разделения структур МВД

Семилетний опыт сотрудничества всех структур, входящих в МВД, показал эффективность.

Монастырский выступил против разделения структур МВД
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Структура Министерства внутренних дел должна оставаться целостной для эффективного обеспечения безопасности государства. Семилетний опыт сотрудничества всех структур, входящих в МВД, показал эффективность.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не сторонник радикальных разделов - Нацгвардии, Пограничных войск, - это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает", - сказал новый глава МВД.

В качестве примера министр рассказал, что для обеспечения порядка на массовых мероприятиях привлекаются примерно 40% полиции и 60% Нацгвардии, и от их координации между собой зависит то, насколько будет обеспечено право на мирный протест.

"Если будет сбой, произойдет конфликт, поэтому постоянно надо коммуницировать. В Киеве, где происходит больше всего массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции Киева. На местах - ответственные, и это все - одно звено. А если будет два центра принятия решений, то развал очевиден", - пояснил он.

Монастырский добавил, что дискуссии о разделении и переподчинении структур, входящих в состав МВД, не являются новыми.

"Сторонники разделения, международные партнеры говорят о том, что логично было бы выделить эти подразделения. Но если мы говорим о целостном характере, о способности гарантировать безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба", - подчеркнул министр.

По словам Дениса Монастырского, пять структур МВД - "это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства".

Как сообщалось, назначенному в июле на должность министра внутренних дел Денису Монастырскому очертили первоочередные задачи - разделить ведомство и вывести Национальную гвардию Украины, Государственную пограничную службу и, вероятно, Государственную миграционную службу из системы МВД. При этом НГУ планируют подчинить непосредственно президенту.

Владимир Зеленский еще в августе 2019 года подал в парламент соответствующий законопроект как неотложный. Однако Арсену Авакову удалось отбиться - не без помощи действующего тогда главы профильного Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

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