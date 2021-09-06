РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Враг обстреливал позиции ОС из гранатометов и стрелкового оружия.

РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

В воскресенье, 5 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, сообщает пресс-центр ООС.

Вчера около Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье роSSийские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы роSSийских оккупантов украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 6 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в субботу, 4 сентября, оккупанты на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.

В воскресенье днем оккупанты не стреляли.

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