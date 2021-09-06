В Афганистане застрелили полицейскую офицершу, очевидцы заявили о причастности талибов, - BBC

Представители "Талибана" в свою очередь отрицают, что убивали ее.

В Афганистане застрелили полицейскую офицершу, очевидцы заявили о причастности талибов, - BBC
Бану Негар
Фото: BBC.com

Боевики "Талибана" в одной из провинциальных столиц Афганистана обвиняются в убийстве полицейской офицерши, которая работала в тюрьме. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет BBC.

Бану Негара была убита на глазах у родственников в ее доме в городе Фирозко - столице провинции Гор. Женщина была на восьмом месяце беременности.

Талибы отрицают, что причастны к убийству, и говорят, что проводят расследование.

"Мы знаем об этом инциденте и я подтверждаю, что талибы не убивали ее", - заверил пресс-секретарь Забиулла Муджахид.

Он утверждает, что все, кто сотрудничал с предыдущей властью, амнистированы, а Негара убили из-за "личной неприязни или еще что-то".

Выяснение деталей убийства осложняется опасениями за месть в случае раскрытия информации. Однако три источника BBC заявили, что женщина была избита и застрелена на глазах у ее мужа и детей талибами.

После захвата власти "Талибан" пообещал, что будет вести лояльную политику в отношении женщин и позволит им учиться и работать. Однако впоследствии талибы сказали, что афганские женщины временно должны оставаться дома "по соображениям безопасности".

Известно также о случаях убийств из соображений мести людей, которые поддерживали правительство, а не талибов.

Вчера талибы в Кабуле применили слезоточивый газ против протестующих, которые третий день подряд вышли на акцию с требованием включить женщин в состав нового правительства. Группа женщин и гражданских активистов пыталась подойти к президентскому дворцу, но их оттеснили представители движения "Талибан", а затем применили слезоточивый газ.

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