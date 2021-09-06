В Гвинее у президентского дворца произошла стрельба, военные заявили о перевороте

В то же время министр обороны утверждает, что попытка свержения власти закончилась неудачно.

В Гвинее 5 сентября у президентского дворца произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере два человека. По информации источников Reuters, за этим стоит элитное армейское подразделение, которое возглавляет бывший французский легионер Мамади Думбуя.

Военные машины патрулируют улицы столицы - города Конакри. Стрельба возле дворца президента длилась несколько часов. Местным жителям приказали оставаться дома.

Солдаты в эфире местного телевидения заявили о захвате власти. Неизвестный военный, одетый в национальный флаг Гвинеи и окружен 8 другими вооруженными солдатами, заявил, что они планируют создать переходное правительство.

Reuters добавляет, что в Интернете обнародуют фото и видео с задержанием президента Альфа Конде армейским спецназом, но достоверность кадров пока не подтверждена.

Президент Гвинеи в окружении военных
Фото: Honourable Media Africa Twitter
Президент Гвинеи в окружении военных

Судьба 83-летнего президента пока неизвестна, пишет BBC. Между тем министр обороны Гвинеи заявил, что попытка государственного переворота была устранена.

При этом военные продолжают утверждать, что правительство больше не является легитимным, а все границы Гвинеи закрыты.

Президент Альфа Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. Он неоднократно участвовал в президентских выборах начиная с 1993 года. На выборах 2010 года он одержал победу, а уже через год на его резиденцию напали - спальню Конде обстреляли из гранатомета. Президент остался невредимым.

В 2015 году Конде переизбрали на второй срок с победой в первом туре. Оппозиция заявляла, что результаты голосования сфальсифицировали.

В 2019 в Гвинее начались массовые протесты из-за переноса парламентских выборов и создания проекта Конституции, который позволял Конде избраться на третий срок. Изменения в Конституцию были одобрены на референдуме, после чего протесты усилились.

В октябре 2020 года Конде третий раз объявили президентом по результатам выборов, а в столице снова начались митинги, в ходе которых погибли по меньшей мере 10 человек.

В ноябре Конде был окончательно утвержден президентом по решению Конституционного суда.



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